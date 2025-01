Juventus, problemi di pubalgia per Savona

AFP or licensors

Savona Juve, problema di pubalgia

Ha fermato, ha fermato, si è imposto come titolare della Juventus e, soprattutto si è dimostrato affidabile. Nicolòè stato una delle note liete della prima parte di stagione bianconera. Poi un calo deciso nelle prestazioni e, nelle ultime partite, la panchina. Dietro le scelte di Thiago e dietro il calo, però, ci sono motivazioni che vanno oltre gli aspetti tecnici.Negli ultimi giorni, Nicolò Savona è alle prese con l'intensificarsi di un fastidioso problema di pubalgia. Gestione del minutaggio e delle forze, dunque, è in questo momento una priorità in casa bianconera: Savona, con 1780 minuti, è il decimo in rosa per presenze stagionali. Anche in questo senso si legge l’acquisto di: dare opzioni, aumentare le rotazioni e di conseguenza gestire le energie.