Juventus, l'allenamento di domenica 12 gennaio

Quando parla Thiago Motta verso Atalanta-Juventus

Dal sito ufficiale della Juventus, le ultime dalla Continassa in vista del match di martedì contro l'Atalanta, dopo il pareggio nel Derby contro il Torino.Con il Derby della Mole giocato ieri , sabato 11 gennaio 2025, è ufficialmente iniziato un periodo estremamente intenso per lache scenderà in campo, oltre che nelle consuete gare del week-end, anche tre volte in settimana.Il primo appuntamento infrasettimanale sarà quello di Bergamo, contro l', in programma martedì 14 gennaio alle 20.45 in occasione del recupero del match valido per la diciannovesima giornata di Serie A, l'ultima del girone di andata.Squadra al lavoro, dunque, nella mattinata di oggi per iniziare a preparare la sfida contro gli orobici. Come sempre accade nel giorno dopo una partita questo è stato il programma:Domani sarà già vigilia: alle 12.00 Mister Thiago Motta incontrerà i giornalisti in conferenza stampa e nel pomeriggio la squadra si ritroverà al Training Center per l'ultimo allenamento prima della sfida contro l'Atalanta. Come sempre la conferenza stampa sarà in diretta su Juventus.com: per seguirla sarà sufficiente collegarsi e registrarsi gratuitamente al sito ufficiale del Club.