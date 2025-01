Il record è dell'Udinese

Juve prima in Europa per pareggi

Laha incassato il pareggio numero 12 del suo campionato facendosi rimontare dal Torino nel Derby della Mole che ha ufficialmente aperto il girone di ritorno dei bianconeri. L'ennesima 'X' del campionato a tinte zebrate e che ora rischia di riscrivere alcuni record non propriamente edificanti.Nella scorsa stagione, 2023/24, l'Udinese ha stabilito il primato in un singolo campionato pareggiando 19 partite su 38. La Juve, in tal senso, è già a quota 12 con ancora un intero girone di ritorno da disputare.La Juventus è anche la squadra che pareggia di più in Europa. Non solo considerando i primi cinque campionati d'elite (Premier, Serie A, Liga, Ligue 1 e Bundesliga), bensì anche allargando il conteggio ai principali dieci.Il dodicesimo pareggio stagionale in campionato ha 'permesso' alla Juventus di staccare le squadre appena in doppia cifra, ovvero Saint-Gilloise, Brighton e Leuven. In Serie A le più vicine sono Genoa ed Empoli, comunque distanti ben quattro pareggi (8).