Juve, la classifica del minutaggio: la top ten

Vlahovic: 993’

Cambiaso: 946’

Yildiz: 851’

Kalulu: 807’

Di Gregorio: 779’

Locatelli: 690’

Gatti: 671’

Bremer: 637’

Fagioli: 636’

Savona: 587’

Juve, il messaggio per il mercato

Pienamente dentro il tour de force,deve gestire le forze della sua Juventus per evitare che si accenda la spia rossa della riserva di benzina. Già questa sera contro il, nell’undici iniziale, non mancherà un’esclusione eccellente. Dovrebbe restare fuori dai giochi, almeno a inizio match, uno che si è preso i gradi di fedelissimo già dal suo arrivo a Torino: Pierre Kalulu . Turno di riposo, dunque, per il difensore francese che è tra i più impiegati di Thiago Motta in questa stagione.Fino a qui tutto bene, fino a qui tutto bene… Come è evidente dalla classifica qui sopra, Dusan Vlahovic è l’insostituibile di questa squadra e per fortuna di tutto l’ambiente bianconero, l’attaccante serbo sta dimostrando una rinnovata solidità fisica.Il problema è però l’atterraggio che non per forza deve coincidere con una noia muscolare, ma può concretizzarsi in un periodo di scarsa forma. Non ci sarebbe nulla di strano, soprattutto quando sei il calciatore più impiegato della tua squadra. Lì davanti, in testa a questa speciale classifica, sono toccati un po’ a tutti i turni di riposo: da Cambiaso a Yildiz fino ad arrivare a Kalulu che come detto riposerà stasera. E quando tocca a Vlahovic? Difficile a dirsi vista la mancanza di un’alternativa canonica. Un messaggio per il mercato: a gennaio in attacco serve fare qualcosa, al netto delle mosse a sorpresa per svuotare l’area che tanto hanno giovato a San Siro.