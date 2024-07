Juventibus, la puntata del 10 luglio

In casaquella di oggi è stata la giornata di Khephren Thuram , ufficializzato come nuovo giocatore bianconero dopo le visite mediche effettuate ieri. Ma la calda estate della Vecchia Signora è appena cominciata, e con essa il calciomercato, che promette di regalare ancora parecchie scintille. Ormai noti i fronti più caldi, sia in entrata che in uscita: da una parte - senza dimenticare il grande obiettivo Teun Koopmeiners - si parla soprattutto di Jadon, dall'altra di Federico, proprio il giocatore che l'inglese classe 2000 andrebbe a sostituire nello schieramento di Thiago Motta.- "Khephren Thuram arriva a fare il salto nel momento giusto della sua carriera, ci si aspetta che possa essere completo a quell'età. Arriva all'età giusta, poi chiaramente sta a lui mettere a terra le aspettative, ma mi sembra che a livello di pressione si sia presentato bene… Ha respirato l'aria della Juventus e della Serie A in famiglia, per lui e per il fratello è un po' un ripercorrere le orme del padre, ma c'è anche la consapevolezza del valore del campionato italiano. Sembrano anche due ragazzi ben inquadrati".- "La Roma non può pagarlo. Il padre era simile a lui caratterialmente, non era un leader, era uno molto individualista. Federico ha avuto una formazione diversa, internazionale, ma non mi aspettavo che diventasse un leader… Ci speravo. Con Allegri non ce la faceva proprio più, per rimanere deve rinnovare ma non alle sue condizioni".- "La posizione veicolata dall'entourage di Chiesa è che al momento non si valutano offerte. Va via a zero? Non ho questo tipo di segnale, anche se il messaggio di Chiesa è che il destino è nelle sue mani", sostiene Luca Momblano. "Sono convinto che andrà via questa estate, non a zero perché non ha convenienza. Non può permettersi una permanenza forzata, soprattutto se la Juventus comunica una linea di massima. Mi aspetto Chiesa in uscita, ci sono interessamenti freschi: il Milan, che si è fatto vivo anche con la Juventus, la Roma, ma l'operazione lampo non è riuscita, e il Napoli con Conte. Ramadani poi ha un giro esplorativo internazionale… Il lavoro di Conte è su Chiesa, è stato attivato anche un canale tra le società ma non so se la Juve si è comportata con il Napoli come con la Roma. Conte ha l'idea di poterla sbloccare qualora ottenesse la disponibilità del giocatore".- "Sancho è già virtualmente un giocatore della Juventus", prosegue Momblano. "Cosa condiziona la possibilità di chiudere con il Manchester United? Sicuramente Chiesa, ma è arrivato il salto in avanti, siamo a un 93,58%. Perché il condizionamento non sta più nella formula, che ha qualcosa di nuovo rispetto a quello che avevamo ipotizzato e detto: sarebbe un prestito con obbligo a determinate condizioni, ecco perché la Juve ha già ottenuto il sì dei Red Devils, che parteciperebbero al 40% dell'ingaggio".





