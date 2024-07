Completate le visite mediche e posto il proverbiale nero su bianco, è arrivata anche la tanto attesa ufficialità: Khephren Thuram è un nuovo giocatore della Juventus. Il club bianconero ha ufficializzato il perfezionamento della trattativa che porterà l'ormai ex centrocampista del Nizza a vestire la maglia già indossata dal padre del centrocampista dal 2001 al 2006. Il contratto del centrocampista francese è stato ufficialmente depositato, di conseguenza l'acquisto è da considerarsi a tutti gli effetti come ufficiale. Thuram ha posto il proverbiale nero su bianco su un contratto che lo legherà al club sabaudo per le prossime cinque stagioni, ovvero fino all'estate del 2029.





