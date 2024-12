Wydad Casablanca Juventus, l'allenatore del club marocchino

Anche un ex Serie A tra i marocchini: come giocano i biancorossi

L'avversario di terza fascia nel Mondiale per club per la Juventus è il, squadra che milita nella Serie A marocchina, la Botola Pro. I biancorossi sono stati pescati nel sorteggio dopo il Manchester City , contro cui la Juve giocherà l'ultima partita della fase a gironi. Il Wydad Casablanca si trova momentaneamente al quarto posto in campionato con 19 punti raccolti nelle prime 12 partite, e si trovano a una sola lunghezza di distanza dalla seconda in classifica, che accede alle qualificazioni della Champions League africana. I bianconeri giocheranno contro il club marocchinoCome anticipato, i biancorossi militano nel massimo campionato marocchino. L'allenatore è il sudafricano, che nonostante la giovane età (37 anni) vanta già diverse esperienze in panchina soprattutto come vice allenatore. Per i primi anni della sua carriera è stato in Sudafrica, come vice del, arrivando anche in prima squadra. Sempre in Sudafrica sono arrivate le esperienze con glie il, il primo club allenato proprio da Rulani, che è tornato al Sundowns prima di arrivare sulla panchina del Wydad Casablanca.Il Wydad Casablanca alterna spesso il suo modulo, ma gioca principalmente con il 4-2-3-1, proprio come la Juventus di Thiago Motta. Il portiere titolare è, che ha trascorso la maggior parte della sua carriera in Marocco e si trova alla terza stagione con questa maglia. I due terzinisono tra gli intoccabili per i marocchini, infatti son tra i più utilizzati, mentre i difensori centrali più impiegati sono, tutti giocatori con diverse esperienze in Marocco. A centrocampo la stella è, trequartista classe 1996 che ha giocato anche in Francia con Metz, Auxerre e Ajaccio. Tra i già utilizzati ci sono anche, ma la forza del Wydad sta soprattutto nei numerosi esterni d'attacco. Tra questi troviamo, che hanno giocato in Francia rispettivamente con Dijon e Troyes, mentre il classe 2001 Cassius Mailula è in prestito dal Toronto. La ciliegina sulla torta, però, è il centravanti dei marocchini, una vecchia conoscenza della Serie A:. L'attaccante senegalese ha infatti vestito le maglie di Milan, Genoa, Torino ed Empoli, e si è trasferito proprio durante l'ultima sessione di mercato.





