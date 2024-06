Dopo ildisputato ieri contro l' che ha visto i bianconeri sconfitti per 1 a 0 , il tecnico dellaMassimoha tratto un bilancio della stagione ormai conclusa. Ecco il suo commento, riportato sul sito ufficiale del club: "Oggi si è chiusa definitivamente la nostra stagione, con questa bella manifestazione. Nel complesso possiamo ritenerci soddisfatti del nostro cammino quest’anno, lo riteniamo positivo, soprattutto nel girone di ritorno. Questi ragazzi sono cresciuti tanto e i loro progressi si sono visti partita dopo partita e penso che questo sia stato l’aspetto più importante. Questo discorso vale anche e soprattutto per il percorso che abbiamo compiuto durante i play-off, dove siamo stati eliminati ai quarti di finale, dopo due pareggi, contro una delle due squadre finaliste. Tornando alla manifestazione odierna, la ritengo un’iniziativa molto interessante ed estremamente coinvolgente, un ottimo momento di confronto. La Juventus è da anni, ormai, che ha “lanciato” il progetto Next Gen, ma è bello vedere che anche l’Atalanta abbia seguito l’esempio del nostro Club".