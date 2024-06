La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, propone un resoconto dell'amichevole disputata oggi dalla Next Gen con l'Atalanta Under 23.La stagione dellaè terminata lo scorso 25 maggio 2024 con l’eliminazione ai quarti di finale dei play-off di Serie C. Prima di chiudere in maniera definitiva quest’annata però i giovani bianconeri sono scesi in campo nel tardo pomeriggio di oggi nella prima edizione delche li ha visti contrapposti all’All’interno del Centro Tecnico Federale “Don Alberto Seri” di Solomeo, una sfida combattuta fra le due seconde squadre che hanno partecipato in questa stagione al campionato di Serie C. A rompere l’equilibrio è stata la rete diper i nerazzurri a pochi giri d’orologio dalla fine del match, con l’Atalanta Under 23 che ha così avuto la meglio sui ragazzi della Juventus Next Gen, oggi in campo con diversi calciatori impegnati in stagione con l’Under 19, aggiudicandosi così il primo Trofeo dell’Armonia Sportiva.Al termine dell’incontro, c’è stato anche spazio per un terzo tempo che ha visto coinvolti e uniti tutti i partecipanti.Centro Tecnico Federale Don Alberto Seri – Solomeo (PG): 41′ st Capac (A).: Scaglia (1′ st Fuscaldo), Pedro Felipe (1′ st Bassino), Mulazzi (16′ st Firman), Gil Puche (1′ st Stramaccioni), Iocolano (cap.) (16′ st Florea), Palumbo (16′ st Damiani), Savio (1′ st Comenencia), Perotti (16′ st Martinez Crous), Pugno (1′ st Guerra), Bonetti (16′ st Ripani), Da Graca (1′ st Mancini). A disposizione: Daffara. Allenatore: Massimo Brambilla.: Dajcar (1′ st Pardel), Berto (27′ st Guerini), Muhameti, Gyabuaa (cap.) (15′ st Tavanti), Cissè (15′ st Colombo), Solcia (15′ st Ghezzi), Comi (27′ st Martinelli), Diao, Bernasconi, Fiogbe Candas, Tornaghi (15′ st Capac). Allenatore: Francesco Modesto.: Alessandro Silvestri (Assistenti: Matteo Lauri, Gian Marco Cardinali).