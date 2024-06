Juventus Next Gen: il calendario

Juventus Next Gen: cosa succede in caso di retrocessione

È arrivata poche ore fa l'ufficialità del nuovo girone della Juventus Next Gen , pronta a disputare un nuovo campionato dicontro le squadre del Sud Italia. Ma come è organizzato il calendario?Il campionato di Serie C inizierà il prossimo 25 agosto, per poi chiudersi il 27 aprile 2025 prima dell’inizio dei playoff: nel corso della stagione sono previsti tre turni infrasettimanali (con date ancora da stabilire) e la pausa invernale fissata al 29 dicembre. Da cerchiare in rosso sul calendario anche il l'11 e il 18 agosto, giorni in cui andranno in scena il primo e il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia, altra competizione che vedrà impegnata la Juventus Next Gen.Per la prima volta, inoltre, è stata introdotta una novità importante per le tre seconde squadre (ai bianconeri e all'Atalanta Under 23 si è aggiunto il Milan Futuro), ovvero la possibilità di retrocedere in Serie D, tra i dilettanti. Ecco quanto recita il regolamento della FIGC:. Qualora al termine del Campionato di competenza, si verifichi un’ipotesi di compresenza della prima e della seconda squadra nella medesima categoria, la seconda squadra dovrà partecipare al campionato professionistico della categoria inferiore., ferma restando le possibilità di ripescaggio in Serie C secondo le procedure previste per le Seconde Squadre".