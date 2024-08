Juventus Next Gen-Cerignola: i convocati

Laè pronta a iniziare ufficialmente il campionato.Nella stagione 2024/2025 i bianconeri giocheranno per la prima volta nella loro storia nel Girone C di Serie C ed esordiranno nella serata di oggi, venerdì 23 agosto, affrontando l'alle ore 20.45. La sfida contro la formazione pugliese si giocherà al "Pozzo-La Marmora" di Biella, il nuovo impianto casalingo della squadra allenata da Paolo Montero.Di seguito la lista deidiramata dall'allenatore bianconero (presente anche l'ultimo arrivato Christos Papadopoulos ).4 Pedro Felipe6 Comenencia7 Mulazzi9 Mancini10 Anghelè11 Cudrig15 Savio16 Amaradio17 Guerra18 Ledonne20 Da Graca21 Palumbo23 Scaglia F.24 Citi25 Scaglia S.27 Quattocchi28 Owusu29 Fuscaldo30 Daffara31 Puzcka32 Stivanello42 Peeters74 Papadopoulos