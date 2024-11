Juve, quando tornano i giocatori dalle Nazionali?

Inizia una settimana cruciale per la Juventus, che prepara il big match contro il. I bianconeri hanno chiuso prima della sosta nazionali con una vittoria convincente nel derby, e cercheranno di tornare in campo con la stessa determinazione. Durante la pausa ci sono state diverse risposte importanti per Thiago Motta, che inizia già a pensare alla miglior Juve da mandare in campo a San Siro. Innanzitutto, Koopmeiners ha trovato, segno della crescita sempre più progressiva del centrocampista bianconero. Chissà che contro il Milan possa arrivare il momento della prima rete con la maglia della Juventus. Rouhi ha brillato con la Svezia Under 21 lanciando un primo segnale a Motta, anche se il percorso del classe 2003 deve ancora incontrare. Cambiaso si è confermato ancora una volta imprescindibile (per l'Italia e per la Juve), mentreha giocato due partite dal volto opposto, ma sempre con la grinta che sta mostrando nelle ultime partite. Insomma, Thiago Motta cercherà ancora risposte in questa settimana di allenamento, soprattutto quando tornerà l'intero gruppo a disposizione Gatti, Cambiaso, Savona e Locatelli sono già rientrati a Torino, così come Mbangula e il sopra citato Rouhi. Questa sera Vlahovic e Conceicao scenderanno in campo con Serbia e Portogallo. Nella notte saranno invece impegnati gli statunitensi Weah e McKennie, seguiti poche ore dopo da Yildiz e Koopmeiners. A chiudere ci sarà Danilo, che giocherà all'1.45 di mercoledì mattina.





