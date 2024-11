Inizia una nuova settimana per la Juventus, con i bianconeri che sono tornati al lavoro per la sfida di sabato sera contro il Milan. La squadra di Motta, tuttavia, farà ancora a meno di alcuni giocatori impegnati ancora con le rispettive Nazionali per le ultime partite della sosta. In particolare sono quattro i bianconeri che scenderanno in campo questa sera. In occasione del match tra Serbia e Danimarca sarà l'ora di, mentree il suo Portogallo affronteranno la Croazia. Infinesaranno impegnati nel ritorno dei quarti di finale di CONCACAF Nations League contro la Giamaica.