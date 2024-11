Mercato Juve, i nomi in lista per l'attacco

La Juventus pensa già al calciomercato, e in un certo senso è quasi costretta. L'infortunio di Cabal parla chiaro: lui e Bremer, e dunque bisogna agire di conseguenza. Giuntoli è già al lavoro per cercare un nuovo difensore, come aveva già dichiarato prima della rottura del crociato del colombiano. La pista Skriniar, ma la Juve continua a tenerla in considerazione: lo slovacco ha aperto ai bianconeri . Da un fronte all'altro, però, la squadra di Motta starebbe pensando anche a un attaccante, conCome riporta Tuttosport, i nomi a cui sta pensando Giuntoli circolano ormai da tempo. In primis l'attaccante del PSG, che potrebbe partire in prestito a gennaio, anche se la questione stipendio rimane complicata. Più complicate anche le piste per, mentre la situazione diè un capitolo a parte. Con l'arrivo di Amorim al Manchester United potrebbero cambiare le gerarchie, ma la situazione dell'ex Bologna verrà comunque tenuta d'occhio

