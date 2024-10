Juve, la sconfitta con la Lazio che interruppe una serie lunghissima

Dopo la pausa nazionaliè pronta a ripartire. Per la Juve ci sarà il big match contro la Lazio di Marco Baroni, reduce dalla vittoria con l'Empoli. Gli uomini divogliono fare bene e ritrovare la vittoria in casa che manca addirittura da agosto, quando i bianconeri avevano sconfitto ilalla prima giornata. Se l'anno scorso l'Allianz Stadium ha portato bene alla Juventus contro i biancocelesti , c'è un precedente che vede la Lazio rompere una striscia da record dei bianconeri.Eraquando la Juventus affrontava la Lazio in una delle partite più emozionanti della stagione. Dopo il vantaggio bianconero firmato danel primo tempo, gli ospiti avevano ribaltato la gara nella seconda frazione con una doppietta di. Tutto qui? Assolutamente no. Il dramma arrivò proprio alla fine del match, quando Dybala si fece parare un rigore da Strakosha al 96' e la Lazio uscì vincitrice da Torino. I biancocelesti interruppero una serie diper la Juve, oltre a una vittoria che in casa dei bianconeri mancava