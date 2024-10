Juventus-Lazio, come è andato l'ultimo precedente

Sono 194 gli episodi delle partite fra, 160 in Serie A, la metà esatta delle quali in casa. L'ultimo precedente risale al 16 settembre 2023: ricordate com'è finito? Ecco il racconto proposto sul sito ufficiale del club bianconero.L'Allianz Stadium fa da cornice a una prestazione convincente della Juventus, che supera la Lazio per 3-1, regalando ai tifosi bianconeri una vittoria entusiasmante.Dusan Vlahovic e Federico Chiesa brillano in una partita di carattere, qualità e voglia di vincere.Il match si apre con grande intensità e al 10' Vlahovic sblocca il risultato con un goal di precisione e potenza, trasformando il primo pallone utile in rete con un'incursione delle sue. La Juventus continua a dominare e, pochi minuti dopo, è Federico Chiesa a raddoppiare, con una gran botta improvvisa col mancino dal limite che polverizza Provedel. La Lazio fatica a trovare spazi contro una difesa compatta e organizzata: solo al 64' Luis Alberto accorcia le distanze con un gran tiro da fuori area, riaccendendo le speranze biancocelesti.È però ancora Vlahovic, implacabile, a chiudere definitivamente i conti poco dopo, al 67', con un goal spettacolare dalla media distanza, dopo un perfetto controllo orientato, che suggella una prestazione perfetta.