Juve, Kalimuendo ancora a segno: perché è il giusto vice-Vlahovic

Se da una parte la Serie A sta per tornare in campo, dall'altra il calciomercato sembra non fermarsi mai. Quello della Juve, in particolare, è sempre attivo per cercare nuove soluzioni. Gli infortuni di Bremer e Milik hanno fatto attivare, che sta già cercando i profili migliori per coprire entrambi i reparti. Senza Vlahovic, in attacco, si calcia e si segna molto poco : il serbo sta reggendo da solo tutto il peso dell'attacco. Secondo il Corriere dello Sport, però, c'è già un obiettivo della Juve per il mercato di gennaio che sta brillando particolarmente.è tra i nomi che la Juve sta considerando tra i suoi obiettivi per il prossimo mercato, come riporta il Corriere dello Sport. Il francese sta continuando a fare bene, infatti è stato suo il gol della Francia under 21 nella sconfitta contro i pari età dell'Austria. Ma perché può essere l'uomo giusto per la Juve? Thiago Motta lo conosce molto bene, infatti lo lanciò nell'under 19 ai tempi del PSG, facendogli giocare ancheuna scommessa importante. Il risultato diede ragione all'allenatore italiano, visto che Kalimuendo segnòeuropee. I bianconeri starebbero pensando a, ma ciò che è certo è che il francese rimane nel mirino di Giuntoli.