Juve, senza Vlahovic non si calcia

La Juve è la squadra più precisa della Serie A

L'esame Lazio è sempre più vicino per la Juve. I bianconeri stanno preparando un match molto importante, contro un avversario tosto con cui condividono il terzo posto. Ancora una volta Thiago Motta farà grande affidamento su Dusan Vlahovic, al quale la squadra si dovrà aggrappare per molto tempo vista anche la situazione infortuni. Come riporta La Stampa, però, senza il serbo il dato sull'attacco bianconero preoccupa, e non poco Il numero 9 da solo calcia più di tutti. Se si sommano tutti i tiri di Conceicao, Mbangula, Nico Gonzalez, Yildiz e Weah in Serie A si arriva a un totale di 21. Peccato però che Vlahovic da solo. Un dato che mette in risalto il lavoro del serbo, ma dimostra anche la grande difficoltà del reparto offensivo.Eppure la Juve è la prima squadra in Serie A per numero di tocchi e precisione nei passaggi, ma davanti fatica e non poco, infatti(gol attesi) e gol segnati su azione. Ma non è tutto. Vlahovic è anche il primo attaccante in campionato proprio per gol attesi, ma il dato che stupisce è un altro: solo lui erientrano nei 120 migliori giocatori in questa classifica. Il classe 2000 è un faro irrinunciabile in attacco, ma Motta deve avere a disposizione più soluzioni, e come riporta La Stampa, una di queste può essere (e probabilmente sarà)affiancato proprio al serbo.





