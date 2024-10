Juventus Gatti, il difensore è pronto a rinnovare

Tempo di pensare in casa, prima che ai nuovi arrivi. In una situazione non certo tra le migliori, complici tanti infortuni pesanti, la Juve si sta guardando intorno per cercare di far fronte alle difficoltà. I bianconeri, però, stanno anche pensando a blindare i propri pezzi più importanti., in un momento praticamente perfetto dopo la prestazione da protagonista contro lo. Secondo quanto riferisce Tuttosport, dopo il numero 1 bianconero Giuntoli starebbe lavorando a un altro rinnovo,Sempre più una certezza. Federico Gatti sta diventando un punto di riferimento sempre più chiaro, con prestazioni che hanno dimostrato la sua solidità e la capacità di guidare il reparto difensivo. Come riporta Tuttosport Giuntoli starebbe lavorando al rinnovo, con il quale Gatti prolungherebbe di un anno l'attuale scadenza,(attualmente di 1,4 milioni). Se una cosa è certa, è che il difensore ha già messo in chiaro di poter essere una pedina fondamentale per Motta, che gli ha anche affidato la fascia di capitano in più occasioni.





