Perin rinnova con la Juventus: il comunicato

Lo aveva già anticipatoe confermato poi anche Cristiano Giuntoli , ma adesso è arrivata la firma sul contratto. Ie rimarrà ancora a Torino. Perin aveva un contratto in scadenza a giugno 2025 e si sarebbe quindi liberato a zero a fine stagione in caso di mancato rinnovo.Dopo che in estate si era parlato anche di un suo possibile addio, Perin non solo è rimasto in bianconero ma ha deciso di legarsi ancora di più al club con questo nuovo accordo, voluto e desiderato da entrambi le parti"Era nell'aria, come anticipato dallo stesso Mattia in conferenza stampa prima della sfida di UEFA Champions League contro lo Stoccarda: «Il mio rinnovo di contratto? Sto parlando con la Società e c'è voglia di continuare da entrambe le parti. Sono molto felice. Nei prossimi giorni ci saranno novità».E le novità, puntuali, sono arrivate. Ora, infatti, è scritto nero su bianco: Mattia Perin proseguirà la sua avventura con la Juventus fino al 30 giugno 2027.Un rinnovo di contratto che viene ufficializzato oggi – mercoledì 23 ottobre 2024 – dopo la sua grande prestazione di ieri sera contro lo Stoccarda, parando anche un calcio di rigore, ma che purtroppo non è bastata per evitare la prima sconfitta stagionale tra tutte le competizioni.Mattia è bianconero dal 2018 ed eccezione fatta per una parentesi di un anno e mezzo – dal gennaio 2020 all'estate del 2021 – in prestito al Genoa, ha sempre difeso i nostri pali con carisma e impegno nelle 51 gare in cui è stato chiamato in causa, ma la sua importanza è sempre andata anche oltre il campo.Da quando è tornato a vestire definitivamente i nostri colori ha portato con sé – oltre alla sua indubbia esperienza e al suo importante bagaglio tecnico – tutto il suo carisma. Il suo non voler mollare mai incarna totalmente lo spirito Juve.E per questi motivi, e tanti altri, noiCongratulazioni, Mattia!"