Juventus, i nomi per la difesa e lo scenario partenze

Il calciomercato della Juve continua anche durante il campionato. A due giorni dalla sfida con la Lazio, i bianconeri fanno i conti con i diversi infortuni che hanno colpito la squadra in queste settimane. Il più grave è quello di, che è costretto a saltare tutta la stagione. Proprio per questosta lavorando per cercare un nuovo difensore per i bianconeri, e ci sarebbero già diversi nomi in lista. Secondo Tuttosport, infatti, ci sono alcuni giocatori tenuti d'occhio dall'ex Napoli, ma allo stesso tempo non sarebbe da escludere una cessione nel reparto difensivo.nella lista di Giuntoli per gennaio. Oltre al classe 1996, il direttore tecnico della Juve starebbe tenendo d'occhio anche. Proprio per questo ci sarebbe la possibilità che un difensore saluti la squadra: secondo Tuttosport, infatti, non è da escludere chepossa partire a gennaio.