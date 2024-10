La Juventus difficilmente punterà su Leodel, poiché il difensore è stato acquistato solo pochi mesi fa dal club brasiliano per una cifra significativa, e il suo valore attuale si aggira intorno ai 15 milioni di euro, quasi il doppio rispetto a quanto speso inizialmente. Inoltre, con un ammortamento così recente, sarebbe difficile ottenere una plusvalenza rilevante senza un'offerta sostanziosa. Un eventuale trasferimento a gennaio richiederebbe anche un periodo di adattamento, e come dimostrato con Tiago Djalò, il passaggio da un campionato all'altro non garantisce sempre un inserimento immediato, soprattutto per chi proviene da realtà calcistiche molto diverse.