Juve David, le parole di Weah sull'attaccante

Non si ferma mai il calciomercato. La settimana della Juve è importantissima, oltre a essere probabilmente la più delicata da inizio anno. Dopo la prima sconfitta stagionale, i bianconeri affronteranno l'Inter domenica a San Siro . Gli occhi della Juventus, però, sembrano andare già oltre: sullo sfondo, attaccante del Lille che non è di certo un nome nuovo per. Ed è proprio per David che il derby d'Italia si sposta anche fuori dal campo: anche i nerazzurri l'hanno messo nel mirino. Ma c'è un dettaglio in più:ha rivelato ai microfoni di The Athletic di aver parlato proprio con il francese, e le domande sulla Juve non si sono fatte attendere.Nell'intervista a The Athletic Weah ha infatti spiegato che Jonathan David - insieme ad Angel Gomes - ènel mondo del calcio. E quindi? Quindi non sono mancate di certo le occasioni per parlare di Juve. 'Mi fa tante domande su di noi, gli ho detto che' ha concluso l'esterno statunitense.





