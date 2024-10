Chi ha riposato in Champions League

L'Inter con una vittoria all'ultimo minuto,. Così le due squadre escono dal turno di Champions League. E' tempo però di guardare avanti perché tra pochi giorni ci sarà il derby d'Italia a San Siro. Come ci arrivano Inter e Juventus al grande appuntamento? L'analisi sul momento dei bianconeri. QUI COME CI ARRIVA L'INTER. ha lasciato un giorno di riposo dopo la sconfitta con lo Stoccarda perché l'obiettivo è dimenticare subito una partita in cui non è funzionato nulla. Si deve andare avanti. Lo ha ripetuto a caldo nel post gara il tecnico. Obbligatorio fare così. La Juve affronterà la grande sfida con l'Inter dopo il primo ko stagionale e in generale nel primo vero momento di difficoltà.la capacità di reagire alle difficoltà.Difficoltà che in campo si traducono in una produzione offensiva troppo limitata, con il solo Vlahovic a trovare la via del goal. Un trend negativo confermato nelle ultime due gare in cui la Juve ha segnato una sola rete su autogoal, senza quasi mai essere pericolosa. E a questo si è aggiunto anche qualche dubbio sulla fase difensiva, che ha sofferto tanto in Champions. Sche hanno pesato nell'ultimo periodo e peseranno anche a Milano.Thiago non ritroverà nessuno degli infortunati;, oltre ovviamente a Bremer e Milik. E di conseguenza il tecnico avrà poche opzioni, soprattutto nel reparto offensivo. Tanti dubbi e ballottaggi di formazione; dalla posizione di Kenan Yildiz alle scelte in mezzo al campo. In casa Juve si vorrà a tutti i costi evitare un'altra sconfitta nel giro di pochi giorni, che oltre all'impatto negativo sulla squadra e l'ambiente, creerebbe il primo vero mini distacco dalla vetta della classifica, con i nerazzurri quattro punti avanti e il Napoli potenzialmente a sei. Insomma, meglio evitare tutto ciò.Difficile dire se sia stata una scelta in ottica Inter ma contro lo Stoccarda Thiago Motta ha rinunciato dal primo minuto a Andrea Cambiaso e Federico Gatti. Entrambi sono destinati a tornare titolari a San Siro.