Juventus, ora Juan Cabal si è preso la scena



Juventus, Thiago Motta parla di Cabal, le parole

Lasi prepara alla Continassa alla sfida contro il Parma di domani. Thiago Motta però può già sorridere guardando alla crescita di un giocatore, si tratta proprio di Juan. Un avvio in sordina quello del difensore approdato in estate dall'Hellas Verona che lentamente però si è preso la scena. Ma come?Ilche serve a McKennie contro l'Inter, da cui poi scaturisce la rete di Dusan Vlahovic, è semplicemente illuminante. Grande visione di gioco. Si pensi alla rete che vale la vittoria sullaallo Stadium, l'autogoal di Gila, nasce proprio da un suo cross. Ecco come lentamente Juan si è preso la scena, facendo breccia. Con giocate di grande qualità, alternate a tantissimi chilometri percorsi.Oggi il tecnico bianconero Thiago Motta in conferenza stampa ha parlato di Cabal: "Non solo da lui, la crescita. Come da tutti gli altri. Sono grandi giocatori. Lo dimostrano in allenamento, in partita. Ottima prestazione come i suoi compagni. Sono molto contento". ( QUI la conferenza). Domani contro il Parma potrebbe concedergli un turno di riposo ma Thiago ora se decisamente di poter contare sul talento e sulle qualità di Cabal.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui