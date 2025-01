Jorge Mendes studia la formula per portare Antonio Silva alla Juventus: le ultime sul difensore

Antonio Silva alla Juventus: Jorge Mendes ci prova ancora

Laha le idee chiare da tempo su quali profili puntare per la difesa. Ce ne sono diversi che il club bianconero ha messo nel mirino da ormai molte settimane. La strategia dicontinua ad essere quella di lavorare su più tavoli, consapevole delle difficoltà di arrivare agli obiettivi, perché sono nomi di alto profilo. Per Tomori ci sono stati nuovi contatti, mentre per Antonio Silva tutto è nelle mani diIl noto procuratore portoghese, che ha nella lunga lista di assistiti anche Antonio Silva, ha portato avanti in prima persona i dialoghi con il Benfica. Qualche settimana fa aveva apertamente espresso la volontà del ragazzo di vestire la maglia della Juventus. Volontà che ovviamente non basta però perché c'è da fare i conti con il club portoghese, che lascerebbe partire il difensore solo a determinate condizioni. Mendes però continua a lavorare per ammorbidire la posizione del Benfica e trovare una formula che possa avvicinare le parti. Il club non apre all'offerta del prestito con diritto di riscatto. Il giocatore ha una clausola da 100 milioni di euro e anche per questo, le richieste sono elevate.