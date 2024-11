Jonathan David, ingaggio e commissioni: quanto costa acquistarlo

La, come tante altre squadre in giro per l'Europa, monitora con attenzione la situazione di che è in scadenza di contratto a giugno e rappresenta quindi una grande opportunità. Come sappiamo, i bianconeri non possono ingaggiaro già a gennaio in quanto extracomunitario ma se rimanesse fino al termine della stagione senza accordarsi con un'altra squadra (o lo stesso Lille) alloraci penserebbe concretamente.La Juve non dovrebbe pagare così il cartellino di David ma comunque ci sarebbero dei costi per le commissioni, oltre che per lo stipendio. Secondo il Corriere dello Sport, gli agenti chiederebbero circa 7-8 milioni di commissioni. Per quanto riguarda l'ingaggio invece, si parla di cifre intorno ai 5 milioni.