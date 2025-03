Tudor, per la Juventus niente rivoluzioni (a parole). Ma Thiago Motta è già lontano

C'è grande curiosità nel mondo bianconero in vista dell'esordio in panchina di. Il conto alla rovescia è già cominciato e porta dritto alle 18.00 di domani, sabato 29 marzo, quando l'arbitro Antonio Rapuano fischierà l'inizio del match tra, che per la squadra di casa vale tantissimo. Il tecnico croato, dunque, ha ancora un po' di tempo per ponderare al meglio le sue scelte, quelle che non dovrà sbagliare nonostante abbia avuto pochissimo tempo per conoscere i suoi giocatori e approfondirne le caratteristiche, in maniera tale da poterli schierare al meglio in campo e ottenere da loro il massimo contributo.

La 'rottura' di Tudor rispetto a Thiago Motta

Quanto sono distanti i due allenatori

Ecco, proprio da questo punto di vista Tudor è stato molto chiaro: "Proverò a trovare le posizioni giuste per loro, è il mio obiettivo. Si devono sentire a loro agio giocando dove possono fare di più. Ma quando uno è forte, è facile trovargli un ruolo", le sue parole nella conferenza stampa di ieri, in riferimento soprattutto ache conhanno sempre faticato non poco a livello tattico, utilizzati in posizioni diverse senza però riuscire mai - almeno nel caso dell'olandese - a rendere come avevano abituato. In queste parole di Tudor, dunque, si può individuare il primodichiarato: se prima ruoli fissi non esistevano, adesso si tornerà a una certa classicità, anche se il nuovo allenatore sfrutterà in ogni caso gli effetti di qualche forzatura del predecessore comein difesa eThiago Motta, comunque, non è mai stato nominato da Tudor, che si è limitato a dire che "non sarebbe educato parlare del passato". E Tudor, a essere onesti, non ha nemmeno parlato di svolte, cambiamenti o rivoluzioni, eppure leggendo le sue dichiarazioni in controluce sembra proprio di essere di fronte a un, "come se ci fosse bisogno di cancellare un incidente della storia", scrive La Repubblica. D'altronde, il croato è esattamente l'opposto dell'italo-brasiliano in quanto a personalità e caratteristiche, ma è molto lontano da lui anche considerando il passato, che nel suo caso trasuda juventinità.Quanto i due siano davvero distanti, poi, lo si capirà a partire da domani, dall'undici titolare anti-Genoa che, comunque vada, sembra destinato a essere abbastanza diverso rispetto a quelli visti nel recente passato. Se non altro perché in attacco Dusan Vlahovic potrebbe tornare subito ad essere protagonista al fianco di Randal Kolo Muani, mentre la difesa potrebbe evolvere in una linea a tre (senza per questo snaturare completamente il lavoro di Thiago Motta). Poi sì, qualche scelta di rottura potrebbe pure esserci: come unin panchina, che già di per sé avrebbe un qualcosa di rivoluzionario. Perché ok, forse non è tutto da buttare. Ma un cambio in panchina, alla Juventus come in qualsiasi squadra del mondo, deve necessariamente portare una ventata di novità, per poter funzionare.





