Jonathan David, ecco come la Juventus potrebbe convincerlo



Jonathan David, il dialogo con Thiago Motta



Jonathan David può arrivare a gennaio?

Jonathanha potuto certamente apprezzare da vicino la Juventus nella serata di martedì a. Il giocatore, lo ricorderete, è stato anche autore di una rete che ha sbloccato il match mettendo subito il luce le sue caratteristiche e qualità e segnando il 13esimo goal in 18 gare disputate, numeri quasi da capogiro.La Juventus vuole il giocatore che è in scadenza a giugno, il corteggiamento di Cristianoparte da molto lontano e quindi potrebbe aver già solidificato i contatti. Il giocatore inoltre è legato da una grande amicizia con Timothyche potrebbe convincerlo al trasferimento a Torino. Inoltre, il giocatore ha potuto ammirare da vicino questa Juventus giovane (esattamente come lui, classe 2000) e con margini di crescita europea. Questi due aspetti potrebbero non essergli dispiaciuti.Al termine della partita, il Corriere dello Sport rivela un curioso retroscena riguardante un dialogo, seppur breve, tra Thiago Motta e David a bordocampo, sfuggito agli occhi delle telecamere.La risposta è sempre no, il giocatore infatti occuperebbe uno slot extracomunitario che per questa stagione la Juventus ha già occupato. Discorso che cambierebbe in estate.





