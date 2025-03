Miretti, serata da avversario nella culla dei sogni: da cosa dipende il suo ritorno alla Juventus

Getty Images

Ormai ne è rimasto solamente uno.è l'unico dei tre veri "gioielli" della cantera tuttora di proprietà della Juventus , che la scorsa estate ha cedutoalla Roma per poco più di 25 milioni di euro, mentre a gennaio ha deciso di privarsi dimandandolo alla Fiorentina, incassando qualcosa come 16 milioni. La Next Gen di una volta, insomma, non c'è più. O meglio, è ancora "viva" ma non ha più addosso i colori bianconeri, anche perché questi giovani citati sono solo gli esempi più fulgidi di ciò che è stato il progetto della Seconda squadra a Torino negli ultimi anni, tra i tanti ragazzi che poi hanno trovato fortuna altrove, chi più chi meno.

La scelta della Juventus su Miretti

Miretti-Genoa, i numeri

Miretti può tornare alla Juventus?

Tornando a Miretti, per lui è iniziato un conto alla rovescia decisamente speciale: quello che lo riporterà dritto all'Allianz Stadium, culla di tanti suoi sogni, ma con la maglia del Genoa, squadra che lo ha accolto in prestito quasi un anno fa offrendogli l'opportunità di una vera consacrazione, che per essere realmente tale doveva coincidere con una certa continuità di presenze in campo, quella che la Juventus non avrebbe potuto garantirgli. O forse anche sì, col senno di poi, ma intanto Fabio ha fatto la sua esperienza, probabilmente si è anche divertito, ma soprattutto ha avuto la grande occasione di giocare, di mettere in mostra le sue qualità e di confermare al suo club di provenienza che c'era più di un motivo valido per non venderlo in estate.Con il Grifone Miretti ha collezionato finora 24 presenze, per un totale di 1.560 minuti: per lui, classe 2003, tre goal - due solo nell'ultimo match, quello contro il Lecce, entrambi di rara bellezza - e altrettanti assist, a certificare un momento d'oro che lo ha poi portato di nuovo anche in Nazionale Under 21 (che però ha dovuto lasciare anzitempo per via di un problema fisico, non preoccupante). Una crescita, quella di Chico, che ovviamente non è sfuggita agli attenti osservatori della Juventus. Lo stesso Cristiano Giuntoli ha avuto modo di monitorarlo a distanza apprezzandone i progressi, segno visibile di un talento che aveva solo bisogno di tempo e pazienza per sbocciare in tutto il suo splendore.Ciò significa che Fabio farà ritorno alla base? Non necessariamente, in realtà. Il suo futuro è legato inevitabilmente alla prossima guida tecnica della Juventus, che potrebbe essere Igor Tudor oppure un altro allenatore ancora. Di certo, un giovane italiano come lui potrebbe tornare utile al club bianconero anche per un discorso di liste, trattandosi di un classe 2003. Anche per Miretti, insomma, l'ultima parte di stagione sarà in qualche modo decisiva: qualora il suo rendimento continuasse a essere positivo come negli ultimi mesi, per la Vecchia Signora potrebbe essere più difficile rinunciare a lui in ottica futura, tanto più durante un'estate che, ancora una volta, porterà con sé un'aria di cambiamento. Una grande chance per lui arriverà già domani, a "casa". La Juventus è pronta a osservarlo ancora, sperando, in questo caso, di non vederlo esultare…





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui