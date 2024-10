David Juve, può arrivare a gennaio?

David Juve, i numeri delle passate stagioni

David Juve, i numeri a confronto nella stagione 2024/2025

David

Presenze: 15

Minuti: 1098’

Goal: 10

Un goal ogni: 110’

Assist: 2

Vlahovic

Presenze: 11

Minuti: 916’

Goal: 7

Un goal ogni: 131’

Assist: 1

Nelle settimane scorse, la Juventus si è mossa concretamente per l’attaccante canadese Jonathandel. Gli agenti del giocatore hanno incontrato i dirigenti bianconeri, discutendo dettagli economici e contrattuali, incluso l’ingaggio e la durata del contratto. David, nato nel 2000, ha mostrato interesse per la Serie A e ha apprezzato l’idea di un possibile trasferimento alla. Nei giorni passati, l’attaccante ha comunicato ufficialmente al Lille che non rinnoverà il contratto in scadenza a luglio, puntando a un top club europeo. Su di lui, anche ilha mostrato interesse.Jonathan, dunque, potrebbe essere il candidato numero uno nel caso in cui in estate si dovesse concretizzare la partenza di Dusan Vlahovic . Scenario per nulla campato in aria se con l’attaccante serbo non si dovesse trovare un accordo per un rinnovo che punti a spalmare l’attuale ingaggio.Jonathan David rappresenta un profilo molto interessante per la Juventus. Tuttavia, l’attaccante canadese non potrà trasferirsi a Torino a gennaio, poiché è extracomunitario e la Juventus ha già esaurito gli slot disponibili per questa stagione.In tre stagioni in Francia, Jonathan David ha registrato numeri in costante crescita: dai 13 gol nel 2020/2021 è salito a 19 nella stagione successiva, fino ad arrivare a 26 reti e 4 assist nel campionato 2023/2024.