Il tabù di Vlahovic a San Siro: il dato

Le partite di Vlahovic a San Siro

2019/20: Inter-Fiorentina (in panchina)

2019/20: Milan-Fiorentina (in panchina)

2020/21: Inter-Fiorentina (29 minuti, 0 goal)

2020/21: Milan-Fiorentina (77 minuti, 0 goal)

2021/22: Inter-Fiorentina (90 minuti, 0 goal)

2022/23: Milan-Juventus (78 minuti, 0 goal)

2022/23: Inter-Juventus (90 minuti, 0 goal)

2023/24: Milan-Juventus (34 minuti, 0 goal)

2023/24: Inter-Juventus (90 minuti, 0 goal)

Dusan Vlahovic, ancora una volta, guiderà il reparto d'attacco della Juventus nel big match in programma domenica a San Siro contro l'Inter. Per l'attaccante serbo la sfida del Meazza rappresenta l'occasione buona per trascinare la Juventus e soprattutto per sfatare un tabù che lo lega, suo malgrado, allo stadio in cui Inter e Milan giocano le partite casalinghe.Dusan Vlahovic, da quando gioca in Serie A, ha disputato sette partite a San Siro senza mai riuscire a segnare nemmeno un goal.





