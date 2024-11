Elkann Juve, le parole

Da Pechino, dove oggi è stata inaugurata la Agnelli Chair of Italian Culture alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, John, presidente della Fondazione Agnelli, CEO di Stellantis e azionista di maggioranza della Juventus, ha rivolto un messaggio di incoraggiamento alla squadra e al tecnico in vista del derby di questa sera contro il Torino. La cattedra, ospitata e gestita dal China-Europe Philanthropy Innovation Research Center (CEPIRC) dell'Università di Pechino, rappresenta un nuovo ponte culturale tra Italia e Cina, e l'occasione ha visto Elkann mostrare il suo sostegno ai bianconeri per l’atteso scontro cittadino.Le parole di John, intercettato dai cronisti presenti: I derby sono sempre difficili ma la squadra sta mettendosi bene insieme. Ho piena fiducia in Thiago Motta , ha preso davvero bene in mano la squadra".