Italia-Turchia è anche Federico Chiesa contro Kenan Yildiz: compagni in bianconero e avversari quando difendono i colori delle proprie nazionali. E Federico Chiesa contro Yildiz apre anche a orizzonti che vanno oltre il campo e la preparazione dell'Europeo. L'occasione, per Thiago Motta, di osservare due dei maggiori talenti della rosa di Madama il cui destino, però, potrebbe offrire strade differenti in estate.Come raccontano le cronache in questi giorni, resiste qualche perplessità di Thiago Motta rispetto a Federico Chiesa . Il test è importante: con la maglia azzurra ha già dimostrato di essere altro rispetto all'ultima versione di sé alla Juventus . Può impressionare e aiutare a togliere qualche punto interrogativo dalla testa del prossimo allenatore bianconero.Ma attenzione massima al mercato. Antonio Conte resta sullo sfondo e lo vorrebbe al Napoli; senza rinnovo di contratto – su cui le parti continuano a lavorare -, ogni ipotesi sul futuro va lasciata aperta.Su Kenan Yildiz, invece, la situazione è piuttosto chiara. Al di là delle impressioni che lascerà dopo questa sera, il suo ruolo è di intoccabile alla Juventus. Resterà a meno che non arrivino offerte faraoniche che, al momento, non si registrano. Rimarrà, con l'obiettivo di aumentare il minutaggio e diventare una colonna della Juventus del presente.