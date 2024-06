Juventus, quanto incide Thiago Motta sul futuro di Chiesa

. L'esterno bianconero ha ancora un anno di contratto con la Juve a circa 5 milioni netti a stagione e da tempo le parti stanno mantenendo vivi i contatti per prolungare l’accordo, senza però essere ancora entrati nel vivo della trattativa. Il padre di Federico, che ieri sera ha incontrato Giuntoli, Calvo e Pessotto alla "Notte di C", ha ribadito al direttore tecnico la volontà del figlio di restare in bianconero, anche se problema sarà trovare una quadra a livello economico. Ma cosa succede ora? La Juve, sottolinea la Gazzetta, vuole prima aspettare l’ufficialità dell’ingaggio di Thiago Motta come nuovo allenatore. Solamente dopo incontrerà l’agente di Chiesa, Fali Ramadani, con cui Giuntoli ha storicamente un buon rapporto.Chiesa aveva di recente aperto alla possibilità di un rinnovo ponte sino al 2026 alle stesse cifre dell’attuale accordo e l’opzione resta sul tavolo. Di fianco, però, c'è quella per un biennale con un ritocco al ribasso, al momento rifiutato da Chiesa. Un nodo però resta l'opinione di Motta, che avrà un peso nella scelta: se il tecnico riterrà Chiesa non indispensabile, la trattativa per il rinnovo potrebbe subire una frenata e a quel punto la cessione diventerebbe più probabile. Intanto sta per partire l'Europeo con la sua nota vetrina...