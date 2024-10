Ismajli può andare alla Juventus?

ci ha preso gusto. Da Artem Dovbyk a Romelu Lukaku, da Dusan Vlahovic fino all'ultima "vittima" Ange-Yoan Bonny, ormai non si contano più gli attaccanti che hanno sbattuto contro il "muro" eretto dal centrale dell'- kosovaro ma naturalizzato albanese, quindi di fatto non considerato extracomunitario -, finito nel mirino dellache lo ha seguito con attenzione di recente sia con la sua Nazionale che nelle gare di campionato. Il classe 1996 è in testa alla speciale classifica di rendimento dedicata alle respinte difensive, risultando quasi insuperabile anche per gli attaccanti che solitamente fanno meno fatica a imporsi con la loro fisicità.Domani per Ismajli ci sarà un importante esame di maturità contro Lautaro Martinez: dovesse superare anche quello, la Juve potrebbe essere ulteriormente attratta dall'idea di fare un tentativo per lui a gennaio, quando andrà sicuramente a caccia di un rinforzo per sostituire l'infortunato. Intanto il 28enne rimane sulla lista di Cristiano Giuntoli, dove l'ultimo nome che si è inserito è quello di Jaka Bijol dell'Udinese . Per entrambi (considerando che i friulani saranno avversari dei bianconeri nel match di sabato) si preannuncia una settimana importante.





