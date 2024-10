Gli ostacoli per arrivare a Bijol

Il sogno è Milan Skriniar, ma la strada per arrivarci appare tortuosa fin da ora. Ecco perché per rinforzare la difesa dellarimane aperta una lunga lista di nomi alternativi, da scremare e affinare in questi mesi prima del mercato di gennaio. Lista sulla quale ora figura anche, stando a La Gazzetta dello Sport, il 25enne, centrale sloveno dell'Udinese, altro profilo che piace molto ma intorno al quale ci sarebbero diversi nodi da sciogliere.Innanzitutto, infatti, servirebbe un pizzico di fantasia nella formula di trasferimento (obbligo condizionato?), perché i friulani non lo cederanno in prestito secco. In secondo luogo, le sue caratteristiche non sembrano perfettamente adattabili ai gusti di Thiago Motta. In due mesi, però, può accadere di tutto. Anche che Bijol diventi l'idea più concreta per sostituire Gleison Bremer.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui