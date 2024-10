Inter-Juventus, chi giocherà a centrocampo?

Ore 18.00 calcio d'inizio a San Siro della sfida di campionato tra Inter e Juventus. Thiago Motta è ancora alle prese con gli ultimi dubbi di formazione, molto probabilmente però in mezzo al campo agirà Manuel, ma da chi sarà affiancato?Îl centrocampista classe 1998 ex Sassuolo dovrebbe essere affiancato da Khephren Thuram che giocherà una gara speciale contro il fratello Marcus. Nicolò Fagioli invece dovrebbe giocare in posizione più avanzata, una sorta di trequartista.