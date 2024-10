Inter-Juventus, Thuram e la sfida in famiglia

Le sfide in famiglia hanno sempre un sapore speciale, lo ha rivelato anche Simone Inzaghi ieri in conferenza stampa ( QUI le parole): "Sensazioni che rimangono dentro. Ho sfidato Pippo otto volte da calciatore, al primo Juventus-Piacenza al Delle Alpi è emozionante e rimarrà per sempre". Quindi sarà la sfida delle emozioni, quella di. Il numero 9 dell'Inter contro il centrocampista della Juventus, eI due fratelli si sono già sfidati in un precedente di una coppa francese, certo però è che sfidarsi a San Siro, La Scala del calcio, avrà un sapore totalmente diverso. Per chi tiferà papà Lilian? Marcus ha le idee chiare: "Per Khephren" e di conseguenza per la Juventus. Probabilmente complice il suo passato da calciatore bianconero. Inter-Juventus non ha bisogno di descrizioni, si presenta da sola, ma per la famiglia Thuram ora il derby d'Italia assume un sapore ancora più speciale. Oggi, sarà uno di quei giorni che resteranno impressi nella mente, uno di quelli da raccontare in futuro. Una pagina di storia nuova da scrivere, la prima di tante.





