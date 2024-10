Inter-Juventus, la conferenza stampa di Simone Inzaghi

Il tecnico della Juventus Thiago Motta ha presentato in conferenza stampa il derby d'Italia di domani alle ore 18 ( QUI le parole dell'allenatore bianconero). Ora è il momento del tecnico dell'Inter Simone Inzaghi intervento in conferenza stampa. Le sue parole:



PARTITA IMPORTANTE- "Sappiamo tutti l'importanza della partita, cosa comporta per la nostra società per i tifosi e per noi stessi, è la nona di campionato quindi non sarà decisiva ma avrà grandissima importanza, si affrontano due squadre che hanno avuto lo stesso cammino in campionato e Champions".



COME STANNO- "Ci arriviamo bene, in una striscia di cinque vittorie consecutive. Abbiamo avuto qualche problemino che ci limiterà un po' in queste cinque partite che ci porteranno alla sosta, i giocatori sono pronti e ben allenati e domani cercherò di mettere in campo la miglior formazione contro la Juve".



SCUDETTO- "Le griglie favoriti e non favoriti penso che ci siano tante squadre, sarà un campionato aperto, tanti hanno investito tanto e hanno colmato un grandissimo gap, poi dipenderà. Sarà molto più equilibrato rispetto agli ultimi due".



CHI GIOCA IN REGIA? ASLLANI, BARELLA, ZIELINSKI- "Calha sappiamo cosa rappresenta, non c'è ora. Dovremo vedere, il suo sostituto naturale è Asllani è molto in crescita ed è migliorato tanto. La sua sfortuna è avere in quel ruolo Calhanoglu, Kristjan sta molto bene, ieri ha fatto il primo allenamento, non è andato male ma va valutato oggi. Abbiamo anche Barella in quel ruolo che lo ha fatto molto bene nelle ultime due gare, Zielinski anche ha dimostrato di stare bene, mi porterò questo dubbio fino a domani sera".



COSA SI ASPETTA- "Dopo uno scudetto e una finale di Champions potrei dire che ci siamo. Tutte le partite sono difficili, penso allo Young Boyz, ci ha creato diverse difficoltà ma la bravura della squadra è migliorarsi giorno dopo giorno, noi abbiamo perso il derby ed è stata una difficoltà, poi ne abbiamo vinte cinque ma anche questo significa che ci sono state delle difficoltà".



JUVENTUS- "Domani sarà la mia undicesima sfida tra Inter e Juve, c'è sempre grande equilibrio, due addirittura sono finite ai supplementari. Sarà una gara molto equilibrata, sono i migliori in Europa per goal subiti. Hanno una bella squadra e un allenatore ottimo che mi piace tanto, hanno fatto investimenti mirati e di livello. Domani dovremo fare una partita da grande Inter".



ALLEGRI VS THIAGO MOTTA- "Ha cambiato i propri principi. Con Allegri sono sempre stati campionati tirati, finali di coppa tirate, un grandissimo percorso e lo stimo molto. Stimo anche Thiago Motta che al Bologna ci ha fatto vivere partite difficili, ora allena la Juventus che ha fatto un ottimo percorso fino ad oggi, un buon bottino in Champions ed in campionato, saranno molto competitivi".



VINCERE- "Darebbe consapevolezza, rispetto allo scorso campionato era una partita di ritorno, mancavano 13 o 14 partite alla fine, stiamo parlando di un'altra gara che è la nona di campionato ma sappiamo cosa rappresenta per l'ambiente".



THIAGO MOTTA E LE FAVORITE- "Non so se sia una strategia, il parlo per me. Noi iniziamo la stagione con gli obiettivi chiari. Come l'Inter ci sono altre quattro o cinque squadre accreditate come noi e con i nostri stessi obiettivi, questa stagione ancora di più perchè hanno fatto grandissimi investimenti".



CARLOS AUGUSTO- "Buchanan ha fatto ieri in gruppo il primo allenamento, lo abbiamo aspettato e voluto, potrà darci soddisfazioni, si stava inserendo nel migliore dei modi poi il problema in coppa America. Siamo un po' in emergenza a sinistra, con l'infortunio di Carlos, sappiamo che all'occorrenza Darmian potrà giocarci".



PREPARASI AD UN CAMPO PESANTE- "Il meteo non infierisce. Sarà importante cosa vedrò oggi in campo, con la Roma e a Berna abbiamo speso. Dovrà essere bravo io con lo staff a capire chi sta meglio ed è più idoneo per domani".



ZIELINSKI- "Sta lavorando molto bene, l'ho voluto con la società. Un giocatore completo che ci può aiutare tantissimo, ha avuto un problema nel pre campionato che gli ha fatto perder quasi 25 giorni di lavoro, ora un altro con la propria nazionale, quindi ah rallentato un po'. Mercoledì mi è piaciuto come è entrato, ci darà una grande mano".



PIU SODDISFAZIONE VS JUVENTUS- "Se devo sceglierne una penso a quella dello scorso anno, venivamo dal trionfo di Rihad, un momento particolare, la Juve ci aveva avvicinati e non mollava, era una grande minaccia poi la vittoria qui davanti ai nostri tifosi ci ha permesso di arrivare alla seconda stella".



THURAM- "Giocare contro il proprio fratello sono sensazioni che rimangono dentro, ho sfidato Pippo penso otto volte da calciatore, al primo Juventus-Piacenza al Delle Alpi è emozionante e rimarrà. I fratelli Thuram so che si sono già incontrati una volta in una partita di coppa francese, penso che rimarrà in loro tutta la vita ma anche nei loro genitori. Penso ai miei, mi ricordo quella prima partita, a questa domanda penso subito a Juventus-Piacenza perso una a zero con goal di Pippo Inzaghi".



INDICAZIONI VITTORIE CONSECUTIVE- "Cinque vittorie danno grande fiducia ed energia ma in queste partite non ci siamo applauditi per le vittorie ma abbiamo analizzato i momenti in cui dovevamo fare meglio. Sappiamo che ci sono stati dei momenti dove fare meglio, abbiamo sofferto da squadra e ci siamo aiutati, dovremo farlo domani sera".









