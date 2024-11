Infortunio Vlahovic, quante partite rischia di saltare

Per lasta per ricominciare un periodo pieno di impegni tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. La squadra di Thiago Motta giocherà praticamente sempre ogni tre giorni senza fermarsi. Per questo, l'assenza diper infortunio potrebbe essere molto pesante e costringere il serbo a saltare diverse partite.Tutto ovviamente dipenderà dagli esami che Vlahovic svolgerà al J Medical. Solo dopo si capirà con certezza i tempi di recupero. Le immagini dell'infortunio sono sufficienti per far scattare l'allarme in casa Juventus. Secondo il Corriere dello Sport,dovrebbe rinunciarci per la sfida al Milan di sabato, per quella all’Aston Villa di mercoledì prossimo e, quasi certamente, anche per le gare contro Lecce, Bologna, City e Venezia. Questo ciò che riporta il quotidiano sulla situazione di Vlahovic.