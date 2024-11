Esami Vlahovic, quando ci saranno

Ore di preoccupazione in casa, uscito infortunato dal match della Serbia. L'attaccante rientrerà in giornata a Torino. Attesa per gli esami strumentali che svolgerà al J-Medical e da cui si capiranno le reali condizioni e quanto eventualmente dovrà stare fermo.Ma quando farà gli esami Vlahovic? Il giocatore svolgerà gli esami al J Medical tra oggi e domani (dipenderà dall’orario del suo arrivo a Torino e dallo stato infiammatorio del muscolo), come riferisce Tuttosport. Le sensazioni ovviamente non sono positive visto la smorfia di dolore prima di uscire e le sue parole nel post partita.