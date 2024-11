Perché Nico Gonzalez non è ancora tornato

sarà ancora out contro il Milan; l'esterno argentino, che non gioca da inizio ottobre, ovvero dalla partita contro il Lipsia, non è pronto per tornare a disposizione diIl rientro di Nico dopo la lesione muscolare è stato slittato a causa di un nuovo problema fisico riscontrato nelle scorse settimane.ll giocatore, come spiegato da J Talks, ha avvertito un nuovo fastidio attorno alla gara disputata con il Torino. Attualmente, Nico è impegnato nel percorso di recupero, ma avrà bisogno di qualche giorno in più per tornare in piena forma.