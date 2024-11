Infortunio Douglas Luiz, la situazione

Infortunio Nico Gonzalez

I tempi di recupero che si allungano, qualche interrogativo sul tipo di infortunio ed eccolo lì, pronto, il terriccio fertile dove nascono e proliferano le polemiche, i retroscena. E non importa se siano veri o meno, il vociare si moltiplica e come una mongolfiera si scalda e sale in alto, sempre più distante dalla realtà. In particolare, in casa Juventus , a creare dibattito in questi giorni sono gli infortuni di. Come stanno? Quando rientrano? A fare un punto della situazione è Antonio di JTalks Douglas Luiz ha avuto un peggioramento del piccolo problema fisico che lo aveva fermato nel riscaldamento pre Stoccarda. Sebbene non si tratti di nulla di grave, il centrocampista continua a manifestare alcune difficoltà che stanno influenzando il suo rientro in campo. È importante sottolineare che si tratta esclusivamente di questioni fisiche, e non vi sono motivi di altro genere.Nico Gonzalez ha subito una recidiva del problema muscolare che lo aveva già fermato in occasione della partita contro il Lipsia. Temporalmente, il nuovo stop sembra essersi verificato attorno alla gara disputata contro il Torino, quando il giocatore ha avvertito un nuovo fastidio. Attualmente, Nico è impegnato nel percorso di recupero, ma avrà bisogno di qualche giorno in più per tornare in piena forma. Lo staff medico sta lavorando con attenzione per evitare ulteriori ricadute e garantire il suo completo recupero.