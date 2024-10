Infortunio Koopmeiners

In casa Juventus suona l'allarme, dopo che il centrocampista olandese è stato costretto a lasciare il ritiro dell'Olanda per fare pronto rientro a Torino a causa di una problematica fisica. L'olandese, che per lo stesso motivo era stato sostituito contro il Cagliari a fine primo tempo, non scenderà dunque in campo con la selezione Orange per dedicarsi al suo percorso di recupero.Koopmeiners, colpito al costato durante Lipsia-Juventus, è sceso comunque in campo contro il Cagliari prima di alzare bandiera bianca al termine del primo tempo a causa di alcune difficoltà di natura respiratoria. I seguenti esami ne hanno chiarito il motivo: Koop si è infatti incrinato una costola. Un problema non grave ma sicuramente fastidioso e che rischia di costringerlo ai box per qualche partita.Koopmeiners potrebbe essere costretto - in attesa di comunicati ufficiali da parte della Juve - a saltare le ultime gare del mese di ottobre, anche se Thiago Motta spera che il calciatore possa bruciare le tappe.Koop, a questo punto, va considerato in dubbio per i prossimi impegni di ottobre della Juventus: le due sfide di campionasto contro Lazio e Inter e quella di Champions League contro lo Stoccarda.