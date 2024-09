Se da un lato sul fronte dell'infermeria bianconera si è registrato un nuovo stop di Vasilije Adzic , dall'altro arrivano buone notizie per: il giovane esterno portoghese dellasembra sulla via del recupero, tanto che questa mattina durante l'allenamento aperto alla Continassa ha lavorato su un campo secondario, da solo, aumentando i carichi. Nella sua seduta anche tanta corsa e tiri in porta, segnale che il suo rientro fra i convocati è sempre più vicino e potrebbe dunque avvenire prima della sosta di ottobre.