L’entusiasmo può esplodere all’esterno, tra i tifosi. Domani la Juventus torna tra le mura della Continassa per lavorare e preparare il prossimo impegno contro. Si analizzerà quello che non ha funzionato, si proverà a migliorare ulteriormente e non sottovalutare una compagine che ha battuto 3 a 0 il Napoli. Senza, dunque, farsi prendere l’euforia, con la consapevolezza che solo un piccolo passo è stato fatto. E cominciano anche i mal di testa per misterche dovrà far fronte all’infortunio di due titolari: Weah e Thuram Fuori Timothy Weah, si libera uno spazio come ala destra. La soluzione più probabile, ad oggi, sembra quella testata nella seconda parte di Juventus-Como: Cambiaso avanzato di qualche metro e Savona terzino destro, ma attenzione anche a Danilo, sia come terzino che come centrale e, dunque, Gatti spostato a destra. Sembra essere sempre più vicino Nico Gonzalez, ma il tempo stringe e la possibilità che, in caso di affare fatto, possa essere titolare contro il Verona, appare remota.Da domani, dopo le visite mediche, sarà da considerare nella catena destra del campo anche Pierre Kalulu. Diversi giorni davanti per lavorare con Thiago Motta: la possibilità che possa essere titolare a sorpresa non è da escludere a priori.Mancherà l’equilibratore, incursore, tuttofare, Khephren Thuram. In questo caso, potrebbe abbassarsi ancora una volta Manuel Locatelli, con Douglas Luiz titolare qualche metro più avanti. In questo momento, invece, Fagioli sembra essere ancora un po’ indietro nelle gerarchie di Thiago Motta. E se dovesse arrivare Koopmeiners in settimana? In tal caso, molto dipenderà dalle tempistiche, più ci avviciniamo a lunedì 26 agosto – giorno della partita -, più diminuiscono le chance di vederlo, eventualmente, titolare.