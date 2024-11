Juventus, tutti gli infortuni in stagione



Tutti i giocatori della Juventus che si sono infortunati

Milik - (17 partite saltate)

Nico Gonzalez - (9 partite saltate)

Bremer - (9 partite saltate)

Adzic - (8 partite saltate)

Douglas Luiz - (7 partite saltate)

Weah - (5 partite saltate)

Koopmeiners - (3 partite saltate)

Conceicao - (3 partite saltate)

Cabal - (2 partite saltate)

Thuram - (2 partite saltate)

Vlahovic - (1 partita saltata)

Mckennie - (1 partita saltata)

Dalla gara contro il Milan la speranza dellae diera recuperare qualcuno, ad esempio Dusan Vlahovic , per il match contro lLa realtà però dice che non solo c'è la concreta possibilità che non rientri nessuno, ma che si aggiunga alla lista degli assenti per la Champions anche Weston Mckennie. Emergenza totale in casa Juventus, che deve fare i conti con i problemi fisici da tutta la stagione.In totale, senza considerare chi è andato via come ad esempio Fabio Miretticon tempi ovviamente diversi a seconda dei casi. Per alcuni, ci sono stati più infortuni, come ad esempio Weah e Adzic. Non tutti infortuni muscolari chiaramente ma alcuni traumatici. Attualmente sono out in 8, considerando anche gli ultimi in ordine cronologico, ovvero Vlahovic e Mckennie. Di seguito la lista dei giocatori che hanno avuto problemi fisici in stagione e per quante partite hanno saltato.