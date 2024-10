Inter-Juventus, il punto sugli infortuni

Il tecnico della Juventus Thiago Motta ha presentato la sfida contro l'Inter in conferenza stampa ( QUI l'integrale). Un focus particolare sugli infortunati e su chi potrebbe recuperare in vista del derby d'Italia di domani. Da Douglas Luiz a Koopmeiners e Nico Gonzalez, non di certo notizie incoraggiati per la Juventus che deve presentarsi ad un big match come il derby d'Italia. Le sue parole:"Non recupereremo nessuno, tutti quelli in Champions sono quelli che saranno assenti per domani".