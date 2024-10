Juventus, le ultime dall'infermeria

Douglas Luiz in dubbio, sembra più probabile vederlo in campo nella sfida contro l'Udinese, anche se i controlli medici non hanno evidenziato lesioni muscolari

, il dolore continua a esserci, frattura lievemente scomposta della seconda costa anteriore destra era la diagnosi, valutato in base alla sintomatologia, contro l'Inter non ci sarà, molto difficile anche contro il Parma Nico Gonzalez, si è infortunato contro il Lipsia, lesione di basso grado del retto femorale della coscia destra dicono gli esami strumentali. Out contro l'Inter, molto probabilmente anche contro il Parma

La Juventus scenderà in campo domani alle 18 contro l'Inter a San Siro per il derby d'Italia, una di quelle sfide che non hanno bisogno di presentazioni. Il tecnico bianconero Thiago Motta ha presentato la sfida in conferenza stampa ( QUI le parole), svelando che degli infortunati in Champions League nessuno sarà recuperato per la sfida di domani.Per la sfida di domani non recupererà nessuno, ma ecco come stanno i bianconeri per la prossima sfida: quella di mercoledì sera allo Stadium contro il Parma.





